Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Wyższy próg podatkowy w PIT. Jest decyzja Sejmu

|
Pit Podatek Podatki rozliczenia
Jacek Karnowski o tym, że podniesienie progu podatkowego jest "prawie tym samym", co podniesienie kwoty wolnej od podatku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Sejm po raz drugi uchwalił w czwartek ustawę, która wprowadza między innymi nową stawkę i próg podatkowy w PIT. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki, które m.in. podnosiły progi podatkowe, wprowadzały ich waloryzację czy wykreślały podniesienie CIT dla największych firm.

Za uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne głosowało 236 posłów, przeciw było 207, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Aby mogła wejść w życie 1 stycznia 2027 r., Senat musi zakończyć pracę nad tym aktem prawnym w czasie trwającego obecnie posiedzenia.

Podwyższenie progu podatkowego

Ustawa uchwalona w czwartek przez Sejm zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostałaby na poziomie 12 proc. Ponadto nowela wprowadza nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł pozostaną objęte stawką 32 proc.

Jednocześnie stawka daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, rośnie z 4 do 5 proc. Według danych za 2024 r. daninę tę płaci 39 tys. osób.

Ustawa podnosi stawkę podatku CIT, płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc.

Nowela obniża także limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem z 2 mln euro do 250 tys. euro. Dodatkowo stawka 17 proc. będzie stosowana dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.

Odrzucenie poprawek

W trakcie głosowania w Sejmie posłowie odrzucili kilkanaście poprawek. Zgłosili je posłowie Rafał Komarewicz i Ryszard Petru z klubu Centrum, Sylwester Tułajew z klubu Rozwój Plus, Henryk Kowalczyk z klubu PiS oraz Janusz Kowalski (niezrzeszony). Przewidywały one m.in. podniesienie progów podatkowych do 180 tys. zł albo do 200 tys. zł, wprowadzały coroczną waloryzację progów podatkowych, wykreślały zaproponowane przez rząd: wzrost CIT, podwyżkę daniny solidarnościowej, zmniejszenie limitu dla ryczałtowców.

Wcześniej, podczas październikowego głosowania w Sejmie nad praktycznie identycznym przedłożeniem, posłowie przyjęli dwie poprawki - jedna dotyczyła corocznego waloryzowania progów podatkowych, druga wykreślała zapisy o podwyżce stawki CIT. Wprawdzie Senat przegłosował poprawki, które likwidują waloryzację oraz przywracają podwyżkę CIT, jednak ta ostatnia zmiana sprawiła, że pojawiły się wątpliwości co do konstytucyjności tej poprawki.

Poprawki zgłoszone przez Senat do pierwszej ustawy nie zostały przez Sejm rozpatrzone.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
SejmPodatekPITPodatek CIT
Zobacz także:
nowy jork kamienica shutterstock_2696106135
Drugi dom za miliony dolarów. Miasto za dodatkowym podatkiem
Ze świata
OpenAI
Ważna deklaracja z OpenAI. To może być przełomowy moment dla spółki
Tech
Możejki
Litwa rozważa podatek od nadzwyczajnych zysków. Orlen reaguje
Ze świata
Boeing 777 linii KLM
Holenderski przewoźnik planuje wielkie cięcia. Potrzebuje miliarda euro
Ze świata
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Nowa definicja mobbingu wchodzi w życie. "Pracownik będzie mógł liczyć na sprawiedliwość"
Dla pracownika
procesor komputer shutterstock_1892823829
Niedobory podzespołów. "AI powoduje pewne osłabienie"
Tech
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami procentowymi? "RPP jest gotowa do działania"
Pieniądze
shutterstock_2639642055
POLSTR zamiast WIBOR-u. Rewolucja w kredytach już się rozpoczęła
Pieniądze
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Cyberataki na sklepy w Europie. Trop prowadzi do Rosji
Tech
Francja, alarm bombowy
Seria alarmów bombowych w Europie. Zgłoszenia dotyczą samolotów
Ze świata
Demokraci wygrali wybory połówkowe w USA
Miliarderzy spierają się o przyszłość AI po wygranej demokratów
Tech
Policjanci zatrzymali 16-latka, który jechał hulajnogą bez kasku (zdj. ilustracyjne)
Te hulajnogi mają zniknąć. Rząd zapowiada rewolucyjne przepisy
Moto
NBP
Dwóch członków RPP odchodzi. Senat szykuje głosowanie
Z kraju
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Zmiany podatkowe wróciły do Sejmu
Pieniądze
Stacja paliw, benzyna
Tyle wyniosą ceny paliw w piątek. Są nowe stawki
Pieniądze
Donald Trump
Trump atakuje swój medialny bastion. "Winna jest stacja, nie ja"
Ze świata
Pakiety dostarczone przez Royal Mail z chińskich sklepów internetowych.
Apel o "rozwagę". Chiny reagują na nowe opłaty UE
Handel
cyberbezpieczeństwo
Odtworzyli atak za sześć dolarów. Cyberzagrożenia rosną
Tech
ropa naftowa
Co z cenami ropy po wyborach w USA? Tak zareagował rynek
Rynki
Krzysztof Gawkowski
Cyberataki na lodówki. Gawkowski: część firm ignoruje ostrzeżenia
Tech
Hiszpania pociągi katastrofa
Kolejna dymisja po katastrofie w Hiszpanii
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Komisja Europejska stawia warunki Ukrainie
Ze świata
Polskie pieniądze leżą na klawiaturze laptopa – zarabiaj pieniądze w internecie.
Cztery banki muszą zmienić swoje procedury. "Zwrócimy utracone pieniądze"
Pieniądze
Głośny cyberatak na Morele.net. Śledczy przedstawili zarzuty podejrzanemu (zdj. ilustracyjne)
Kolejny atak hakerski. Bank ujawnia straty na ponad 100 milionów euro
Ze świata
Canva, aplikacja, telefon shutterstock_1460790857
"Niezwykle trudna decyzja". Planują duże zwolnienia
Tech
Elon Musk
"Zatrudnijcie prawników". Musk może mieć powody do obaw
Ze świata
Chmielnicka Elektrownia Jądrowa
Elektrownie jądrowe w Ukrainie zmniejszyły moc
Ze świata
Shein
Chiński gigant stawia na Polskę. Pół miliarda euro na inwestycje
Handel
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Duże zmiany cen na stacjach. Tu zapłacimy najmniej za tankowanie
Pieniądze
giełda Wall Street
Skok na giełdzie w USA. Rynek reaguje na wynik wyborów
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica