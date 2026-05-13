Akcyza na e-papierosy w górę. Resort pracuje nad zmianami

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym autorstwa Ministerstwa Finansów.

W ocenie skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu przekazano, że projekt zakłada zwiększenie dwóch stawek akcyzy, tj. na wszystkie urządzenia do waporyzacji (wielorazowe papierosy elektroniczne, urządzenia wielofunkcyjne oraz podgrzewacze) oraz zestawy części do urządzeń do waporyzacji z obecnych 40 zł do 50 zł oraz na płyn do papierosów elektronicznych z dotychczasowego poziomu 0,96 zł za każdy mililitr do 2,20 zł za każdy mililitr.

"Zmiana stawek akcyzy na urządzenia do waporyzacji oraz płyn do papierosów elektronicznych zmniejszy ekonomiczną dostępność tych wyrobów, a przez to ograniczy ich konsumpcję, w tym szczególnie przez osoby młode, a co za tym idzie, pozytywnie wpłynie na zdrowie obywateli" - przekonuje resort finansów w OSR.

Ponadto ministerstwo planuje objęcie podatkiem akcyzowym wszystkich tzw. dołów, czyli również urządzeń zasilająco-sterujących (np. bez grzałki), które obecnie nie są opodatkowane akcyzą. Ministerstwo wyjaśniło, że od takich e-papierosów, w których np. grzałka jest wyjmowana i sprzedawana oddzielnie, obecnie nie jest w ogóle płacona akcyza.

