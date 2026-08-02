Z kraju Szczęśliwa sobota w Lotto. Takiego wyniku dawno nie było Alicja Skiba |

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Longfin Media / Shutterstock

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W sobotę, 1 sierpnia, liczby, które przyniosły szczęście trzem graczom to: 5, 16, 20, 27, 40 i 42.

Do zwycięzców trafi nagroda w wysokości 1 509 389,50 zł, minus podatek.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas ostatniego losowania padły również 56 piątek - każda o wartości 5881,50 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek o godz. 22.00, główna nagroda w Lotto wyniesie 2 mln zł.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 3, 5, 12, 17, 24 i 40. Uczestnik gry, który poprawnie wytypował wszystkie z tych liczb otrzyma 1 mln zł.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło 69 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

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Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.