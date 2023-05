Wystawianie zwolnień lekarskich ma być łatwiejsze

- W tym roku planujemy uruchomienie aplikacji mobilnej dla lekarzy, za pomocą której jeszcze łatwiejsze będzie wystawianie zwolnień lekarskich, co powinno jeszcze bardziej uprościć współpracę z naszą instytucją – powiedział PAP.pl Włodzimierz Owczarczyk, członek zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów ZUS. Podkreślił, że "przejście na formę cyfrową jest bardzo dużym ułatwieniem zarówno dla klientów, jak i ZUS-u". - To bardzo skraca czas obsługi sprawy – dodał. Takim przykładem mogą być m.in. e-wizyty. - Są one dużym ułatwieniem dla osób, które mają kłopoty z poruszaniem się, nie mogą wychodzić z domu, głównie dla osób starszych i ta usługa cieszy się bardzo dużym powodzeniem – stwierdził. Dodał, że już teraz funkcjonuje e-legitymacja emeryta i rencisty. - Ta legitymacja, oprócz tradycyjnej formy plastikowej, działa też w postaci elektronicznej dla tych osób, które są tym zainteresowane. Dostępna jest też do pobrania na stronie internetowej - wyjaśnił.