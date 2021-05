Wysokie koszty Polskiego Ładu. "Absolutnie muszą zadłużać kolejne pokolenia"

Na pewno, jeżeli chcieliby chociażby część z tych obietnic zrealizować rządzący, to absolutnie muszą zadłużać kolejne pokolenia, więc jest to bardzo niekorzystny Polski Ład dla naszych dzieci, naszych wnuków - mówił na antenie TVN24 ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej Marian Noga.

- Tam jest bardzo luźny horyzont czasowy – tam są pewne plany, obietnice na dwa lata, na pięć lat, czy na przykład na rok 2027 7 proc. PKB na zdrowie, czyli jakby tego nie liczyć jest to sześć lat. Bardzo trudno tutaj znaleźć chociażby źródła finansowania, których nie podano. To znaczy podano właściwie dwa źródła: jedno to są pieniądze z Unii Europejskiej, które jak wiemy, gdyby Polska nie spełniała kryteria praworządności, to Polska mogłaby ich nie dostać i to jest 770 miliardów - powiedział prof. Marian Noga.

- Drugie źródło to jest zrezygnowanie z odpisu od podatku składki zdrowotnej 7,75 proc., która była dzisiaj i podwyższenie jej do 9 proc. Nie można jej odpisać od podstawy opodatkowania, czyli to jest taki typowy podatek - tłumaczył.

"Ukryte źródła"

Marian Noga wymienił także "ukryte źródła" finansowania rządowych obietnic.

- Natomiast jeżeli chodzi o inne źródła (..), dwa źródła są absolutnie ukryte – pierwsze to jest inflacje, bo jak się idzie do sklepu i płaci się za jakikolwiek i jego cena rośnie o złotówkę, o dwa złote, to przecież tam jest podatek chociażby VAT 23 procentowy, a powinien być 22 procentowy, jak już nam kilkukrotnie obiecywano. To wpłynie do budżetu państwa, wyższy VAT z naszych ulubionych podatków - powiedział.

- Kolejnym źródłem są deficyty budżetu państwa, na pewno, jeżeli chcieliby chociażby część z tych obietnic zrealizować rządzący, to absolutnie muszą zadłużać kolejne pokolenia, więc jest to bardzo niekorzystny Nowy Ład dla naszych dzieci, naszych wnuków - dodał.

Ekonomista odniósł się też do finansowania świadczenia 500 plus.

- Sztandarowy program PiS-u, 500 plus, przecież jest płacony z deficytu. On kosztuje rocznie 43 miliardy złotych i my rok w rok mamy taki właśnie deficyt budżetowy, nie trzeba być więc ekonomistą, aby taką zależność zauważyć - mówił.

Autor:mp

Źródło: TVN24