Wyroki TSUE w sprawie kredytów frankowych - komentarze

Dodała, że "to był do tej pory największy element odstraszający konsumentów od pozywania banków". - Banki pozywały klientów o dodatkowe opłaty, ponad to, co wypłaciły. To jest pierwszy powód do zadowolenia. Drugi powód to rozstrzygnięcie, w którym TSUE powiedział, że jeżeli konsument występuje przeciwko bankowi, to skuteczność ochrony konsumenta wymaga tego, żeby dostał zabezpieczenie. By na czas trwania procesu nie musiał spłacać swego kredytu, nawet jeśli ten kredyt nie został w całości jeszcze spłacony - wyjaśniła.