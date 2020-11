Wypłaty do 2 tysięcy złotych. Wicepremier zapowiada kolejną pomoc dla branż

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiedział nowy instrument pomocy dla branż dotkniętych restrykcjami związanymi z koronawirusem – wypłaty w wysokości do 2 tysięcy złotych na każdy etat i umowę zlecenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak wyjaśnił Gowin podczas poniedziałkowego Forum Przedsiębiorców Małopolski, wsparcie to miałoby uzupełnić już przygotowane rozwiązania: zawieszenie składek ZUS oraz wypłaty postojowego. Przypomniał, że czasowym wyłączeniem objętych jest obecnie około 30 form prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. PKD-ów (Polska Klasyfikacja Działalności). - Do tych branż czy subbranż kierujemy wycelowaną pomoc. Dwa instrumenty są już gotowe od paru tygodni - tj. zawieszenie ZUS oraz wypłata postojowego; niestety czekają na przychylne spojrzenie ze strony posłów - mam nadzieję, że to się wydarzy w tym tygodniu - powiedział wicepremier.