Wypadki przy pracy. Dominują dwie branże

Wypadki przy pracy w ostatnich latach

Wypadki przy pracy w 2023 roku

W ostatnim czasie PIP informowała o kilkudziesięciu wypadkach przy pracy, które miały miejsce od kwietnia do czerwca 2023 r. W woj. warmińsko-mazurskim na terenie budowy podczas wykonywania prac w wykopie pracownik został przysypany ziemią. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. Na terenie tartaku w woj. pomorskim pracownik podawał deski do wielopiły. W czasie podawania elementu drewnianego doszło do odrzutu przecinanego detalu. Odrzucona deska wbiła się w podbrzusze mężczyzny. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał lekkich obrażeń ciała.