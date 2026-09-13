Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Seria wypadków na polskiej kolei. "Problem leży po jednej stronie"

|
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Zderzenie pociągu WKD z pojazdem osobowym, Podkowa Leśna (Mazowieckie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Motyl Milanówek
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rosnąca liczba wypadków na przejazdach nie jest winą kolejarzy ani stanu infrastruktury kolejowej - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Ekspert komentował ostatnią serię wtargnięć przejazdy drogowo-kolejowe.

- Problem polega na tym, że o ile w ostatnich latach mamy znaczącą poprawę bezpieczeństwa w kluczowych obszarach i na polskich drogach jest coraz bezpieczniej, to niestety o przejazdach drogowo-kolejowych nie możemy tego powiedzieć - powiedział Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego.

Dodał, że ostatni tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych, w którym zginęła jedna osoba, a kilka zostało poważnie rannych, to jeden ze 130 podobnych incydentów w tym roku. - Niewiele wskazuje na to, że może być lepiej - ocenił.

Mikołaj Kurpiński o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych
Źródło: TVN24

Dodał, że co roku liczba pojazdów jeżdżących po polskich drogach rośnie o ok. 10 procent rocznie. Rośnie również liczba nowych połączeń kolejowych. W kraju jest ok. 12 tysięcy przejazdów drogowo-kolejowych, spora część z nich jest niezabezpieczona szlabanami rogatkami czy światłami. Zaznaczył jednak, że nawet gdyby wszystkie przejazdy wyposażone były w pełne oprzyrządowanie to i tak do wypadków będzie dochodzić, jeśli kierowcy samochodów będą te środki omijać i przejeżdżać przez tory pomimo zakazu.

Problem po stronie kierowców

Krupiński podkreślił, że problem leży przede wszystkim po stronie kierujących samochodami. - Rzadko jest tak, że problem dotyczy infrastruktury kolejowej czy tzw. kolejarzy - powiedział.

Zdaniem eksperta obowiązujące obecnie sankcje prawne związane z bezprawnym wjechaniem na przejazd kolejowy - czyli 15 punktów karnych, dwa tysiące złotych kary i cztery w przypadku recydywy - "wydają się niewspółmierne chociażby do następstw materialnych tego ostatniego wypadku, który miał miejsce na południu Mazowsza". Sam koszt likwidowania skutków wypadku w Sokolnikach Suchych został wyceniony przez PKP na ok. trzy miliony złotych.

Kolizja na przejeździe. Auto zderzyło się z pociągiem WKD
Dowiedz się więcej:

Kolizja na przejeździe. Auto zderzyło się z pociągiem WKD

WARSZAWA

Zapowiedź zaostrzenia przepisów

Krupiński odniósł się również do zapowiedzi zaostrzenia kar dla kierujących, którzy bezprawnie wjadą na przejazd kolejowy. Według zapowiedzi ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka minimalną karą za takie wykroczenie byłoby odebranie prawa jazdy na trzy miesiące.

Jednak zdaniem eksperta nawet najostrzejsze sankcje będą bezskuteczne, jeśli prawo nie będzie respektowane. - Jeżeli nie będziemy tego w stanie wyegzekwować, to takie przypadki nadal będą się zdarzały - powiedział.

Ekspert zaznaczył przy tym, że polskie drogi stają się coraz bezpieczniejsze. Ma to być efektem zaostrzenia przepisów, rozwoju infrastruktury drogowej, zwiększenia działań policji i kampanii edukacyjnych. - Te cztery elementy budują fundament bezpieczeństwa na polskich drogach - ocenił Kurpiński.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
pociągibezpieczeństwosamochodyTransport
Zobacz także:
Donald Trump
Trump do Ukraińców: musicie przestać niszczyć zasoby diesla w Rosji
Ze świata
Jeden z akademików Uniwersytetu Gdańskiego
Nowe lokale dla studentów. Inwestycja w akademiki przekroczy pół miliarda złotych
Z kraju
Dario Amodei - prezes firmy Anthropic, największej konkurentki OpenAI
Liderzy branży AI panikują. "Niedopuszczalne zagrożenie dla ludzkości"
Tech
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: nie doszło do naruszenia granicy
Z kraju
Polskie myśliwce
Zagrożenie było "realne i bliskie"
Z kraju
ormuz shutterstock_617485811_1
Atak na irański statek w cieśninie Ormuz. Jedna osoba nie żyje
Ze świata
Sól wsypywana z magazyny na samochód ciężarowy
Niebezpieczne odpady w kopalni soli. Państwowa spółka szuka dodatkowych dochodów
Z kraju
Bojownicy Huti w Jemenie
Ważny saudyjski rurociąg wyłączony po atakach. Polski koncern uspokaja
Z kraju
NOS Alive Festival 2025
Znany zespół stracił nazwę na Instagramie. Przejął ją nowy model AI od Meta
Tech
Anthropic AI
Amerykańska AI na usługach Iranu, Hutich i Rosji
Tech
Lasy Państwowe
Ograniczenia wycinki. Resort komentuje wprowadzenie "lasów społecznych"
Z kraju
chatgtp si ai sztuczna inteligencja - T Schneider shutterstock_2245793859
Modele AI znowu wymknęły się spod kontroli. "Poważna, wroga operacja"
Tech
Atak na saudyjski rurociąg
Atak na strategiczny rurociąg. Drony nadleciały z Iraku
Ze świata
mBank
KNF podtrzymał decyzję. mBank zapłaci miliony
Z kraju
shutterstock_2117281391
Bańka rośnie. Wysoka kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Zełenski chce energetycznego rozejmu z Rosją
Ze świata
rurociag shutterstock_322259750
Saudyjski rurociąg Wschód-Zachód tymczasowo zamknięty
Ze świata
Sztuczna inteligencja
Ekspert od AI alarmuje. "Mamy niewiele czasu"
Tech
Dworzec Wschodni przejdzie modernizację
Ile minut stracili pasażerowie? Bilans protestu maszynistów
Z kraju
pap_20190606_15A
Sprawa terminala LPG. "Cel może być inny"
Radosław Omachel
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Inflacja w Stanach w górę. Podwyżka stóp prawie przesądzona
Ze świata
Grupa WB produkuje zaawansowany sprzęt wojskowy, w tym bezzałogowe statki powietrzne
Polskie systemy dla chorwackiej armii. Podpisano umowę
Z kraju
Donald Trump
AI doprowadzi do zagłady ludzkości? Trump zdradza, czy się obawia
Tech
SZTOKHOLM SZWECJA shutterstock_1175788303
Władze ostrzegają przed rosyjską ingerencją w wybory
Tech
Herbata zmniejsza ryzyko jaskry
Ziołowa herbatka wycofana ze sklepów. "Istotne ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kolejki na stacjach paliw w ostatni dzień "CPN-u" w Krakowie
"Kolejne bolesne wiadomości dla kierowców". Tyle zapłacimy za paliwo w przyszłym tygodniu
Moto
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Dodatkowe urządzenia przy przejazdach. Ważna zapowiedź ministra
Z kraju
shutterstock_2551060693
Odszedł z giganta i alarmuje. "Zaistnieje ryzyko, że wszyscy możemy wyginąć"
Tech
Donald Tusk
Tusk o polskim Starlinku: to jest wyzwanie, to jest marzenie, ale to nie jest mrzonka
Z kraju
Zbliżenie i wyhodowanie rąk naukowców pracujących nad danymi na laptopie w laboratorium
Jedno z "najpoważniejszych zagrożeń". Niepokojący raport Anthropic
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica