W te dni i miesiące jest najwięcej wypadków w Polsce

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podsumował dane na temat wypadków na polskich drogach i zgłaszanych szkód. Okazuje się, że szczególną ostrożność należy zachować w poniedziałki i piątki. W tych dniach do ubezpieczycieli trafiło w zeszłym roku najwięcej zgłoszeń o szkodach. Łącznie było ponad 1,7 milionów zdarzeń, ale aż o 90 tysięcy mniej niż w 2021 r. Skąd ten spadek?

Na koniec 2022 r. baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zawierała 27,6 mln aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz 7 mln dobrowolnych polis autocasco (AC). Rok wcześniej liczby te wynosiły odpowiednio blisko 27 mln w przypadku OC i 6,6 mln w przypadku AC.

Właściciele pojazdów zgłosili w 2022 r. ponad 1,7 mln szkód do ubezpieczycieli, w tym blisko 1 mln z tytułu ubezpieczenia OC i ok. 760 tys. z tytułu ubezpieczenia AC. W obu przypadkach liczba ta była niższa niż w 2021 roku – dla ubezpieczeń OC o ponad 50 tys. szkód, zaś dla AC – od blisko 40 tys. szkód.

Ubezpieczyciele wypłacili 14,6 mld zł odszkodowań

Ubezpieczyciele wypłacili w ubiegłym roku łącznie 14,6 mld zł odszkodowań i świadczeń z polis komunikacyjnych. W przypadku OC była to kwota bliska 8,5 mld zł, natomiast wypłaty z AC sięgnęły ponad 6 mld zł – wynika z danych przekazywanych przez ubezpieczycieli do Ośrodka Informacji UFG.

Najwięcej wypadków w poniedziałki i w maju

W 2022 r. do największej liczby szkód zgłaszanych ubezpieczycielom dochodziło w poniedziałki (ok. 284 tys. łącznie z polis OC i AC) i piątki (278 tys.), zdecydowanie najmniej – w niedziele (120 tys.), gdy ruch na drogach jest znacząco mniejszy. Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami okazały się maj (152 tys. zdarzeń) i czerwiec (151 tys.). Najmniej szkód odnotowano w listopadzie, kiedy to ich liczba wyniosła ok. 125 tys.

Skąd mniej wypadków na drogach w 2021 roku?

Jak mówi Damian Ziąber, przedstawiciel Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, mniejsza liczba szkód mogła mieć swoje źródło w zachowaniu polskich kierowców.

- Ostrożna jazda mogła wynikać z kolejnych zmian w przepisach ruchu drogowego. Być może jako wszyscy kierowcy staliśmy się ostrożniejsi wiedząc, że nie opłaca się to z wielu powodów, w tym finansowego. - dodaje Ziąber. Apeluje przy tym o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach w dni przed weekendem i zaraz po nim.

- Nasze statystyki jasno wskazują, że najbardziej pechowe pod względem liczby szkód są piątki i poniedziałki, a to oznacza, że perspektywa spędzenia wolnego czasu nie powinna nam przesłonić bezpieczeństwa na drodze - mówi Ziąber. Według UFG, najbardziej pechowe miesiące pod względem szkód w 2022 roku to maj i czerwiec, co zdaniem przedstawiciela Funduszu również powinno dać do myślenia kierowcom.

- Noga z gazu i oczy dookoła głowy plus zasada ograniczonego zaufania. Wiosna za pasem, uważajmy, bo wtedy wydarza się bardzo dużo szkód - mówi.

Kierowco sprawdź się sam

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przypomina, że od stycznia 2023 roku na stronie UFG dostępny jest Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR), który powstał dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych.

Po zalogowaniu się na portal UFG.pl kierowcy mogą bezpłatnie pobrać raport eSCOR, zawierający ich historię ubezpieczeń komunikacyjnych (polisy OC i AC, szkody etc.) z ostatnich 5 lat oraz ocenę eSCOR.

Ocena pokazuje, jak użytkownik o takiej historii wypada na tle swojej grupy geograficzno-wiekowej. Najwyższa ocena to 5 i otrzymuje ją ok. 20 proc. użytkowników z najlepszą historią polisową w danej grupie porównawczej, kolejne 20 proc. może liczyć na 4, i tak dalej aż do oceny 1, która oznacza 20 proc. użytkowników z najsłabszą historią ubezpieczeniową w danej grupie (np. krótki okres ubezpieczenia, przerwy w ubezpieczaniu pojazdów, szkody w ciągu ostatnich 5 lat etc.).

- Można pobrać ocenę ogólną, opartą tylko na historii ubezpieczeniowej oraz ocenę szczegółową, która dodatkowo uwzględnia ubezpieczany pojazd oraz rodzaj ubezpieczenia. Te parametry również mogą wpływać na wysokość oceny – wyjaśnia Kamil Gala, dyrektor Departamentu Zasobów Informacyjnych i Analiz w UFG.

