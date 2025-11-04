Polska z największym spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych

Wypadki podczas listopadowego weekendu Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Polska wciąż znajduje się powyżej średniej unijnej pod względem liczby osób zabitych na drogach.

W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowała jednak największą poprawę w całej Wspólnocie.

Komisja Europejska wskazała, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Komisja Europejska opublikowała we wtorek na swoim profilu w mediach społecznościowych statystyki dotyczące wypadków drogowych w krajach Unii. Z przedstawionych w poście na X informacji wynika, że Polska odnotowała największy spadek w liczbie ofiar śmiertelnych na drogach od 2019 do 2024 roku. W ciągu pięciu lat spadły one o 35 procent.

🇵🇱 -35%

🇸🇮 -33%

🇱🇹 -33%

🇧🇪 -27%

🇩🇰 -27%

🇲🇹 -25%

🇧🇬 -24%

🇷🇴 -21%

🇨🇾 -21%

🇨🇿 -20%

🇭🇷 -20%

🇱🇺 -18%

🇭🇺 -17%

🇦🇹 -16%

🇫🇮 -15%

🇱🇻 -15%

🇪🇺 -12%

🇵🇹 -10%

🇩🇪 -9%

🇮🇹 -5%

🇸🇪 -4%

🇬🇷 -3%

🇸🇰 -3%

🇳🇱 -3%

🇫🇷 -1%

🇪🇸 +2%

🇮🇪 +22%

🇪🇪 +33% — European Commission (@EU_Commission) November 3, 2025 Rozwiń

Spada liczba ofiar na polskich drogach

Dane podane przez KE opublikowane zostały w raporcie na ten temat z 17 października. Wynika z niego, że w 2024 r. w wypadkach drogowych w Polsce zginęło 1896 osób, co oznacza spadek o ponad jedną trzecią w ciągu pięciu lat. Tym samym bezpieczeństwo na polskich drogach poprawiało się szybciej niż średnia unijna. W całej Unii Europejskiej w ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 19 940 osób, czyli o 2 proc. mniej niż rok wcześniej i 12 proc. mniej niż w 2019 roku - wynika ze statystyk KE.

Choć liczba ta spada, postęp w kierunku unijnego celu "zero ofiar śmiertelnych do 2050 roku" wciąż jest zbyt powolny – zaalarmowała KE.

Mimo to Polska wciąż znajduje się powyżej średniej unijnej pod względem liczby osób zabitych na drogach na milion mieszkańców - średnia to 45, a w Polsce - 52. Ze wstępnych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2025 r. znów odnotowano tendencję spadkową.

Najbezpieczniejsze drogi w UE

Najbezpieczniejsze drogi w UE są na Malcie - 21 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców w 2024 r., w Danii - 24 i Luksemburgu - 27. Natomiast najwyższe wskaźniki śmiertelności utrzymują się w Rumunii - 78 zabitych, Bułgarii (74) i Grecji (64).

Komisja Europejska podkreśliła, że kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mają: rozwój infrastruktury, lepsze egzekwowanie przepisów, a także wdrażanie nowych technologii w pojazdach.

