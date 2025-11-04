Logo TVN24
Biznes
Z kraju

Polska z największym spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych

Wypadki na warszawskich drogach (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadki podczas listopadowego weekendu
Źródło: TVN24
W Polsce odnotowano największy spadek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w UE - informuje Komisja Europejska. Z najnowszych danych wynika, że choć polskie drogi wciąż nie należą do najbezpieczniejszych, to w 2024 roku zginęło na nich o 35 procent mniej osób niż pięć lat wcześniej.
Kluczowe fakty:
  • Polska wciąż znajduje się powyżej średniej unijnej pod względem liczby osób zabitych na drogach.
  • W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowała jednak największą poprawę w całej Wspólnocie.
  • Komisja Europejska wskazała, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

Komisja Europejska opublikowała we wtorek na swoim profilu w mediach społecznościowych statystyki dotyczące wypadków drogowych w krajach Unii. Z przedstawionych w poście na X informacji wynika, że Polska odnotowała największy spadek w liczbie ofiar śmiertelnych na drogach od 2019 do 2024 roku. W ciągu pięciu lat spadły one o 35 procent.

Spada liczba ofiar na polskich drogach

Dane podane przez KE opublikowane zostały w raporcie na ten temat z 17 października. Wynika z niego, że w 2024 r. w wypadkach drogowych w Polsce zginęło 1896 osób, co oznacza spadek o ponad jedną trzecią w ciągu pięciu lat. Tym samym bezpieczeństwo na polskich drogach poprawiało się szybciej niż średnia unijna. W całej Unii Europejskiej w ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 19 940 osób, czyli o 2 proc. mniej niż rok wcześniej i 12 proc. mniej niż w 2019 roku - wynika ze statystyk KE.

Choć liczba ta spada, postęp w kierunku unijnego celu "zero ofiar śmiertelnych do 2050 roku" wciąż jest zbyt powolny – zaalarmowała KE.

Mimo to Polska wciąż znajduje się powyżej średniej unijnej pod względem liczby osób zabitych na drogach na milion mieszkańców - średnia to 45, a w Polsce - 52. Ze wstępnych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2025 r. znów odnotowano tendencję spadkową.

Najbezpieczniejsze drogi w UE

Najbezpieczniejsze drogi w UE są na Malcie - 21 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców w 2024 r., w Danii - 24 i Luksemburgu - 27. Natomiast najwyższe wskaźniki śmiertelności utrzymują się w Rumunii - 78 zabitych, Bułgarii (74) i Grecji (64).

Komisja Europejska podkreśliła, że kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mają: rozwój infrastruktury, lepsze egzekwowanie przepisów, a także wdrażanie nowych technologii w pojazdach. 

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica