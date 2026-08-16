Katastrofa na Węgrzech Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. To tu doszło do tragedii Oprac. Wiktor Knowski |

Wypadek polskich turystów na Węgrzech. Rzecznik MSZ o szczegółach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mapy Google

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W polskim autokarze znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców - poinformował portal Telex, powołując się na służby zarządzania kryzysowego. Szef MSZ Radosław Sikorski potwierdził, że w autokarze byli polscy turyści. Jak podał Podkarpacki Urząd Wojewódzki była to grupa pielgrzymów, wracająca z Bośni i Hercegowiny,

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Gdzie doszło do wypadku polskiego autokaru?

Do tragicznego zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd wpadł do przydrożnego rowu. W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej węgierskiej policji poinformowano, że autokar zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier. Do wypadku doszło około godz. 1 w nocy w okolicy miejscowości Mezőkeresztes i Emőd. To miejscowości we wschodniej części Węgier, około 100 kilometrów jazdy od polskiej granicy.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Przewoźnikiem miała być firma z okolic Jasła. Pojazd wpadł do rowu i się przewrócił. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Osoba kierująca autokarem została zatrzymana przez policję - napisano w komunikacie węgierskich funkcjonariuszy.