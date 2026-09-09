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Z kraju

Minister o zapowiedzi protestu maszynistów: chyba zbyt radykalny krok

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Dariusz Klimczak
Dariusz Klimczak o zaostrzeniu przepisów dla kierowców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Po tragicznym wypadku kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche z udziałem samochodu ciężarowego resort infrastruktury zapowiada zaostrzenie przepisów dla kierowców. Równocześnie związki zawodowe maszynistów szykują się do protestu, domagając się reakcji władz na serię wypadków na kolei. - Siądźmy do stołu, możemy wziąć pod uwagę bardzo wiele argumentów związku maszynistów - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w programie "Fakty po Faktach".

W środę pociąg PKP Intercity "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin Główny zderzył się w Sokolnikach Suchych z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Kilka osób trafiło do okolicznych szpitali. Jest jedna ofiara śmiertelna.

Według wstępnych ustaleń prokuratury, kierowca ciężarówki wjechał na przejazd, kiedy już jechał nim pociąg. Ciężarówka prawdopodobnie uderzyła w pierwszy wagon za lokomotywą. Jak powiedział na antenie TVN24 wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, kierowca miał tłumaczyć się tym, że oślepiło go słońce.

- Wszystkie okoliczności tego wypadku zbada prokuratura i specjalnie powołana komisja - zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
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Wjechał ciężarówką w pociąg. Wiemy, jak tłumaczył się kierowca

MAZOWIECKIE

Protest związku maszynistów

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych podjął w środę uchwałę, w której zwrócił się do maszynistów, aby ci na znak protestu - przekraczali przejazdy kolejowe z prędkością 20 km/h. Takie działanie zapowiedzieli na piątek 11 września.

- Ten krok maszynistów jest chyba zbyt radykalny - powiedział Dariusz Klimczak. - Siądźmy do stołu, możemy wziąć pod uwagę bardzo wiele argumentów związku maszynistów - dodał.

Wcześniej, bo 7 września ZZMK wystosował specjalny apel do maszynistów. "W przyjętym apelu Rada Krajowa ZZM zwraca się do wszystkich maszynistów o bezwzględne kierowanie się zasadami bezpieczeństwa - niezależnie od presji czasu, kwestii punktualności czy oczekiwań przełożonych" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zaostrzenie przepisów dla kierowców

Minister zapowiedział również zaostrzenie przepisów dla kierowców. W pakiecie regulacji ma znaleźć się zapis, według którego każdy kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, straci prawo jazdy na minimum trzy miesiące.

- Musimy przemówić do wyobraźni kierowców - stwierdził Klimczak.

Zmiany mają objąć również kodeks karny. Według ministra trwają rozmowy z resortem sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia surowszych kar dla kierowców, którzy doprowadzili do katastrofy pokroju tej, która wydarzyła się w środę w Sokolnikach Suchych. Wówczas sąd miałby być zobligowany do kary więzienia, ale także do zabrania uprawnień kierowcy.

>>> Donald Tusk o zderzeniu pociągu z ciężarówką. Zapowiada "radykalne zaostrzenie przepisów"

- Jest oczekiwanie prezesa rady ministrów, aby w przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów został przedstawiony gotowy projekt i zrobię wszystko, żeby taki projekt był gotowy - powiedział Klimczak.

- Problem jest także w tym, aby przemówić do rozsądku kierowców. Tu kłania się także szkolenie, tu kłania się wyobraźnia kierowców. My ustawowo nie nalejemy oliwy do głowy, mówiąc kolokwialnie, niektórym kierowcom. Ja nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, ale są ludzie, którzy zachowują się irracjonalnie na przejazdach drogowo-kolejowych - dodał.

Źródło: TVN24
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Tagi:
KolejDariusz KlimczakFakty po Faktach
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