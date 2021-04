Zyski Orlenu w dół, wynagrodzenie prezesa w górę

PKN Orlen zrewidował zysk netto grupy za 2020 rok do 2,8 miliardów złotych - wynika ze sprawozdania finansowego spółki. Dla porównania w 2019 roku wyniósł on 4,3 miliardy złotych. W minionym roku wzrosło za to wynagrodzenie prezesa Orlenu Daniela Obajtka.