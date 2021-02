Świetny początek roku dla TVN24 i "Faktów" TVN

2021 rok zaczął się wyśmienicie, jeśli chodzi o wyniki oglądalności TVN24 w grupie ogólnej. Stacja należąca do amerykańskiej grupy Discovery w styczniu była liderem spośród kanałów informacyjnych - z udziałem w rynku na poziomie 4,68 procent. Dla porównania w styczniu 2020 roku było to 4,24 procent. TVN24 BiS znalazł się w styczniu 2021 roku na czwartym miejscu z udziałem 0,44 proc.

W styczniu 2021 roku, przy wyniku TVN24 na poziomie 4,68 proc., konkurencyjne stacje - TVP Info i Polsat News osiągnęły udziały w wysokości odpowiednio 3,55 proc. i 1,89 proc. Przy czym TVP Info to naziemna telewizja z 99,5 proc. zasięgiem, a TVN24 dociera do ok. 60 proc. gospodarstw domowych. Czwarte miejsce przypadło TVN24 BiS - 0,44 proc.