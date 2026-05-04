TVN24 liderem oglądalności telewizji informacyjnych w Polsce

Jak wynika z danych Nielsen TVN Audience Measurement, TVN24 jest najchętniej oglądaną stacją informacyjną w Polsce i może pochwalić się 5,58 procent udziału w widowni w grupie ogólnej, czyli widzów powyżej czwartego roku życia. Na drugim miejscu plasuje się telewizja Republika z wynikiem 5,28 procent, a na trzecim - TVP Info, które ogląda niecałe dwa procent wszystkich widzów. Dalej znajdują się kolejno wPolsce24 i Polsat News.

Fakty TVN na szczycie podium

TVN24 jest również liderem w kategorii wiekowej 20-54 lata, gdzie osiąga 3,66 procent udziału w widowni. Za naszą stacją plasuje się telewizja Republika z wynikiem 2,77 procent i Wydarzenia24, które ogląda 1,16 procent widzów dla tej grupy wiekowej. Dalsze lokaty w tym zestawieniu zajmują kolejno Polsat News i TVP Info.

Zdecydowanym liderem są także Fakty TVN. Średni dzienny udział rynkowy "Faktów" TVN wyniósł ponad 23 procent w kategorii ogólnej 4+. Wynik ten obejmuje wszystkie anteny, czyli zarówno TVN, jak i TVN24 BiS. Tu na drugim miejscu plasuje się "19:30", która uzyskała 12 procent, a na trzecim - Wydarzenia z udziałem prawie 12 procent w rynku.

tvn24.pl tuż za podium

Według wyników badania Mediapanel portal internetowy tvn24.pl zajął w kwietniu czwarte miejsce w rankingu odwiedzających użytkowników (real users). Na podium znalazły się kolejno portale onet.pl, interia.pl oraz wp.pl. Na piątym miejscu uplasował się serwis internetowy Gazety Wyborczej.

