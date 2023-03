Wyniki Lotto z 7 marca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

We wtorek w Lotto nie padła szóstka. W kolejnym losowaniu będzie można wygrać cztery miliony. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 7 marca 2023 roku.

We wtorek, 7 marca, w Lotto wylosowano następujące liczby: 18, 20, 36, 37, 44 oraz 46. Do wygrania były 3 mln zł. Główna wygrana nie padła. W następnym losowaniu do zwycięzcy będą mogły trafić 4 mln złotych.

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 34 piątki. Wygrane wynoszą 6536,00 zł. Ostateczne kwoty, jakie trafią do graczy, będą jednak niższe. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 4, 14, 17, 27, 31 oraz 32. We wtorkowym losowaniu Lotto Plus również nie padła główna wygrana.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

