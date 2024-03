Szóstka w Lotto warta prawie 19 milionów. Wiemy, gdzie padła wygrana

Gdzie padły wygrane?

Nagrodę otrzyma osoba, która zagrała w punkcie Lotto przy ul. Jana Pawła II 9. To już trzecia wygrana w tym mieście i do tej pory najwyższa. "Grający powierzył swój kupon losowi i zagrał na chybił trafił" - czytamy w komunikacie TS.

Szczęśliwa okazała się także kolektura w Otwocku (woj. mazowieckie) – tam trafiono milion złotych w Lotto Plus. Zwycięskie liczby to: 2 , 8 , 29 , 35 , 38 , 43 .

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.