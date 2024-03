czytaj dalej

Trafiają do nas studenci, którym wydawało się, że wiedzą, co chcą w życiu robić. Jednak jak stykają się z praktyką, to okazuje się, że zmieniają kierunek studiów. Kładą większą uwagę na te obszary, których do tej pory nie dostrzegali - podkreślił w TVN24 Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu. Program Kariera to blisko 120 staży w ponad 50 firmach w 14 miastach z wynagrodzeniem od 4500 złotych do 7500 złotych za miesiąc. Aplikacje można składać od 1 marca.