Wyniki Lotto z 29 lipca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Do wygrania były 2 mln zł. Szóstka nie padła, w efekcie kumulacja wzrosła do 3 mln zł.

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 36 wygranych II stopnia. Wynoszą one 7752,10 zł każda. Ostateczne kwoty, jakie trafią do graczy, będą jednak niższe. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 6 , 9 , 20 , 21 , 35 i 38 . W sobotnim losowaniu Lotto Plus także nie padła główna wygrana.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.