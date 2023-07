Wyniki Lotto z 6 lipca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

W czwartek, 6 lipca, w Lotto wylosowano następujące liczby: 17 , 23 , 40 , 41 , 43 oraz 45 . Do wygrania było 8 mln zł. Szóstka nie padła, w efekcie kumulacja wzrosła do 10 mln zł.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 13 , 15 , 16 , 37 , 39 oraz 49 . W czwartkowym losowaniu Lotto Plus również nie padła główna wygrana.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.