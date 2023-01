Wyniki Lotto z 17 stycznia 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

czytaj dalej

Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie korzystał z małego ZUS plus, a chciałby w tym roku do niego przystąpić, ma czas na zgłoszenie do ulgi tylko do końca stycznia 2023 roku - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Dodał, że warunkiem jest prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. - Oznacza to, że mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie własnego biznesu - wyjaśnił.