Wyniki Lotto z 16 lipca 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

W sobotnim losowaniu Lotto nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do pięciu milionów złotych. Oto wyniki Lotto, Lotto Plus i Super Szansa z dnia 16 lipca 2022 roku.

W sobotnim losowaniu odnotowano 60 wygranych czwartego stopnia w wysokości 4733,70 zł. Ostateczna kwota jaka trafi do szczęśliwców będzie jednak niższa. Należy bowiem pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10 proc. podatek. W ostatnim losowaniu nie padła główna wygrana. W efekcie kumulacja rośnie do 5 mln zł.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 6, 13, 15, 36, 44 i 47 . Z kolei w Super Szansie wylosowano siedmiocyfrowy numer: 0875333 . W sobotnim losowaniu w Lotto Plus i Super Szansie również nie padły główne wygrane.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.