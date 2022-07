Wyniki Lotto z 12 lipca 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

We wtorkowym losowaniu Lotto nie padła główna wygrana. Padło natomiast kilkadziesiąt piątek. W kolejnym losowaniu do wygrania będą trzy miliony złotych. Oto wyniki Lotto, Lotto Plus i Super Szansy z dnia 12 lipca 2022 roku.

We wtorek 12 lipca w Lotto wylosowano następujące liczby: 3, 9, 19, 28, 32 i 38. Do wygrania były 2 mln zł.

We wtorkowym losowaniu nie padła żadna szóstka. Piątkę po 4868 zł trafiło natomiast 41 osób. Ostateczna kwota jaka trafi do szczęśliwców będzie jednak niższa. Należy bowiem pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10 proc. podatek.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 2, 8, 13, 21, 22 i 48. Z kolei w Super Szansie wylosowano siedmiocyfrowy numer: 7851707. We wtorkowym losowaniu w Lotto Plus i Super Szansie nie padły główne wygrane.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Super Szansa to dodatek do gier dostępny w punktach Lotto. By wziąć udział w losowaniu, należy poprosić o Super Szansę lub zaznaczyć ją na blankiecie. Numer Super Szansy znajduje się zawsze na kuponie np. Lotto, ale tylko opłacony numer bierze udział w losowaniu. Koszt wynosi 2 zł. W grze losowany jest siedmiocyfrowy numer z zakresu od 0000000 do 9999999. W Super Szansie można wygrać do 2 mln zł.

