Dwie "szóstki" w Lotto. Wiemy, gdzie wysłano szczęśliwe kupony

We wtorek w losowaniu Lotto Plus padły dwie wygrane w wysokości milion złotych każda. Zwycięskie kupony wysłano w Osolinie (województwo dolnośląskie) i w Człuchowie (województwo pomorskie). Ponadto osoba, która zagrała w kolekturze w Łęczycy (województwo łódzkie) wygrała Ekstra Pensję. Oznacza to, że będzie otrzymywała 5 tysięcy złotych każdego miesiąca przez kolejne 20 lat.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 2, 4, 5, 10, 12 i 16. Padły dwie wygrane po milionie złotych.

Jak poinformował Totalizator Sportowy, jedna z nich padła po raz pierwszy w punkcie Lotto przy ul. Sikorskiego 1 w Osolinie. "Szóstka" odnotowana w kolekturze Lotto w Człuchowie przy ul. Romualda Traugutta 11 b jest drugą "szóstką" w tym mieście - pierwsza w Lotto, warta 2 199 863,70 zł, padła 12 marca 2003 roku.

Główna wygrana padła także w Ekstra Pensji. Wylosowane 7 czerwca liczby to: 8, 18, 29, 30, 35 i 3. Zwycięski kupon sprzedano w punkcie Lotto przy ul. Zachodniej 19 w Łęczycy.

We wtorkowym, głównym losowaniu Lotto nie padła główna wygrana. W efekcie kumulacja urosła do ośmiu milionów złotych.

Lotto, Lotto Plus i Ekstra Pensja - zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Za kupon z pojedynczym zakładem Ekstra Pensji należy zapłacić natomiast 5 zł. Gra polega na tym, że wybieramy 5 liczb z zakresu od 1 do 35 oraz 1 liczbę z zakresu od 1 do 4. Losowania odbywają się codziennie. Główną nagrodą jest 5 tysięcy zł co miesiąc przez najbliższe 20 lat.

Gdzie odebrać wygraną w Lotto?

Wygraną z kuponu wydrukowanego przez terminal można odebrać w punkcie Lotto (wygrane poniżej 2280 zł) lub w Oddziale Totalizatora Sportowego (wygrane każdej wysokości) po okazaniu oryginału kuponu, który jest jedynym dowodem udziału w grze.

