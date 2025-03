W sobotę w Lotto padła główna wygrana w wysokości prawie trzech milionów złotych. Również w Lotto Plus jeden z graczy wytypował poprawnie wszystkie liczby. Trafi do niego milion złotych. Oto wyniki losowania z 22 marca 2025 roku.

W sobotę, 22 marca, w Lotto wylosowano następujące liczby: 17 , 19 , 35 , 39 , 46 oraz 48 . Znalazły się one na kuponie jednego z graczy. Wartość wygranej to 2 931 978,30 zł .

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 5 , 9 , 15 , 35 , 41 oraz 44. W tej grze również padła w sobotę główna wygrana. Zatem do jednego z graczy trafi milion złotych. Wylosowano także 33 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.