W czwartek w Lotto padła główna wygrana. Jeden z graczy rozbił kumulację wynoszącą ponad dziewięć milionów złotych. Szóstka padła także w grze Lotto Plus. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 20 czerwca 2024 roku.

We wtorek, 20 czerwca, w Lotto wylosowano następujące liczby: 4 , 12 , 13 , 14 , 22 i 32 . To właśnie takie liczby znalazły się na kuponie jednego z graczy. Pula wyniosła 9 136 886,50 zł.

Podczas ostatniego losowania odnotowano także 49 piątek. Wysokość wygranej to 5977,70 zł. Warto pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.