Wyniki w Lotto i Lotto Plus. Jakie liczby padły podczas losowania 7 października 2023?

W sobotę w Lotto i Lotto Plus nie padły główne wygrane. Kumulacja w Lotto rośnie do dziewięciu milionów złotych. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 7 października 2023 roku.

W sobotę, 7 października, w Lotto wylosowano następujące liczby: 13, 17, 31, 37, 44 i 49.

Szóstka nie padła, w efekcie kumulacja wzrosła z 7 do 9 mln zł. W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 71 wygranych II stopnia. Wynoszą one po 4672,90 zł. Ostateczne kwoty, jakie trafią do graczy, będą jednak niższe. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 4, 13, 14, 31, 40 i 48. Takie liczby nie znalazły się na kuponie żadnego z graczy.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/ams

Źródło: TVN24 Biznes