Wyniki w Lotto i Lotto Plus. Jakie liczby padły podczas losowania 5 października 2023?

W czwartek w Lotto i Lotto Plus nie padły główne wygrane. Kumulacja w Lotto rośnie do siedmiu milionów złotych. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 5 października 2023 roku.

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 32 wygrane II stopnia. Wynoszą one po 7474,50 zł. Ostateczne kwoty, jakie trafią do graczy, będą jednak niższe. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.