Z kraju Rośnie kumulacja w Lotto Paulina Karpińska |

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek, 7 maja, w Lotto padły następujące liczby: 24, 25, 33, 36, 40 i 45. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie z 14 mln zł do 16 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie czwartkowego losowania odnotowano 64 wygrane piątego stopnia - każda o wartości 6133,90 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus w czwartek 7 maja wylosowano liczby to: 2, 3, 4, 26, 28, 32.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku nikomu nie udało się trafić szóstki. Padły natomiast 42 piątki, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 9 maja, o godz. 22.00. Do wygrania będzie 16 milionów złotych.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

OGLĄDAJ: TVN24