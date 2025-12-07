Logo TVN24
Osiem milionów do wygrania w Lotto

lotto S shutterstock_275295956
Zwycięzcy loterii "Buddy" otrzymają swoje nagrody
Źródło: TVN24
W sobotnim losowaniu Lotto nikomu nie udało się wytypować prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że we wtorek do wygrania będzie osiem milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 6 grudnia 2025 roku.

W sobotę, 6 grudnia, w Lotto padły następujące liczby: 4, 14, 25, 27, 43 i 44. Takiego zestawu nie trafił żaden z graczy, zatem w nadchodzącym losowaniu do wygrania będzie 8 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie sobotniego losowania odnotowano natomiast 67 piątek - każda o wartości 5605,00 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 2, 11, 16, 27, 31 i 46. Tu również nie odnotowano głównej wygranej. Trafiono natomiast 47 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w we wtorek, 9 grudnia, o godzinie 22:00.

BANKNOTY
Podatek od wygranych ze zmianami. Jest decyzja Senatu
Pieniądze
Loteria w Chinach
Wygrał fortunę, żonie nie powiedział. W sekrecie sam korzystał z luksusów
TVN24
Budda
Wzięli udział w loterii "Buddy", po roku zwycięzcy mają dostać swoje nagrody
TVN24

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22:00.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

