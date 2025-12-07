Osiem milionów do wygrania w Lotto

Zwycięzcy loterii "Buddy" otrzymają swoje nagrody Źródło: TVN24

W sobotę, 6 grudnia, w Lotto padły następujące liczby: 4, 14, 25, 27, 43 i 44. Takiego zestawu nie trafił żaden z graczy, zatem w nadchodzącym losowaniu do wygrania będzie 8 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie sobotniego losowania odnotowano natomiast 67 piątek - każda o wartości 5605,00 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 2, 11, 16, 27, 31 i 46. Tu również nie odnotowano głównej wygranej. Trafiono natomiast 47 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w we wtorek, 9 grudnia, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22:00.

