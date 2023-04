Szóstka w Lotto warta prawie 20 milionów złotych. Wiemy, w którym mieście padła wygrana

We wtorek, 4 kwietnia, w Lotto wylosowano następujące liczby: 15 , 17 , 26 , 31 , 35 oraz 46 . Takie liczby znalazły się na kuponie jednego z graczy. Główna wygrana wynosi 19 439 769 zł. Ostateczna kwota, jaka trafi do szczęśliwca, będzie jednak niższa. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest bowiem 10-proc. podatek.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 1, 18, 22, 26, 33 oraz 36. W tej grze również padła szóstka. Główna wygrana wynosi 1 mln zł. Trafi ona do gracza, który nabył kupon w kolekturze przy ul. Grójeckiej 95 w Warszawie. Ten zakład również zawarto na chybił trafił.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.