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Z kraju

Rośnie kumulacja w Lotto

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lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W sobotnim losowaniu Lotto żaden z graczy nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Bez najwyższej nagrody zakończyło się również losowanie Lotto Plus. Oznacza to, że kumulacja rośnie do 12 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 18 lipca 2026 roku.

W sobotę, 18 lipca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 5, 6, 12, 38, 41 i 43. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie z 10 do 12 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 70 piątek, każda o wartości 5827,90 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 14, 25, 26, 34, 40 i 49. Żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wskazać wszystkich. Padło natomiast 35 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Padła główna wygrana w Lotto
Dowiedz się więcej:

Padła główna wygrana w Lotto

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

>>> Dwie szóstki w Lotto. Kumulacja rozbita

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoWyniki losowania
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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