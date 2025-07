20 milionów do wygrania w Lotto

We wtorkowym losowaniu Lotto żadnemu z graczy nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb. W efekcie kumulacja rośnie do 20 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 8 lipca 2025 roku.

We wtorek, 8 lipca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3 , 5 , 12 , 13 , 24 i 38 . Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy, zatem kumulacja rośnie z 18 do 20 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.