Wiadomo, gdzie padła wysoka wygrana w Lotto. To nie pierwsza "szóstka" w tym mieście

Ponad 10 milionów złotych wygrał w sobotnim losowaniu Lotto jeden z graczy. Szczęśliwa "szóstka" padła w punkcie w Lędzinach (województwo śląskie) - poinformował Totalizator Sportowy. Co ciekawe, nie jest to pierwsza wysoka wygrana w Lotto w tej małej miejscowości.

Liczby wylosowane w sobotę 10 lipca w Lotto to: 1, 4, 16, 31, 36, 45.

Gdzie padła wygrana?

Jak poinformował Totalizator Sportowy nie jest to pierwsza wysoka wygrana w Lotto w tej miejscowości. "Lędziny mają już na koncie trzech Lottomilionerów: w mieście padły wcześniej dwie "szóstki" w Lotto i jedna w Lotto Plus. Sobotnia wygrana to zatem czwarta i zarazem najwyższa wygrana odnotowana w Lędzinach" - czytamy w komunikacie TS.