Wyniki finansowe banków. Są najnowsze dane

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2022 roku wyniósł 12,4 mld złotych, wobec 6,1 mld złotych w poprzednim roku - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Z kolei Narodowy Bank Polski podał, że zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2023 roku wyniósł 6,13 mld złotych, co oznacza wzrost rok do roku o 49,1 procent.

Zmniejszyła się wartość kredytów sektora niefinansowego - o 1,4 proc. - do kwoty 1 169,4 mld zł, zaś w przypadku depozytów mamy do czynienia ze wzrostem o 6,5 proc. do 1 637 mld zł.

Pierwsze dane za 2023 rok

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2023 roku wyniósł 6,13 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 49,1 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym lutym zysk wyniósł 3,03 mld zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do lutego 2023 roku wyniosły 19,17 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 29,3 proc. rok do roku.