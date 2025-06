Rośnie kumulacja w Eurojackpot

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, a kumulacja rośnie do 90 milionów złotych. W Polsce odnotowano jedną wygraną czwartego stopnia. Oto liczby, które wylosowano 6 czerwca 2025 roku.

Do wygrania było 70 mln zł, jednak nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich liczb. To oznacza, że kumulacja rośnie do 90 mln zł.