Projekt ustawy o "kredycie mieszkaniowym #naStart" rząd planuje przyjąć w drugim kwartale 2024 roku - wynika z wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu. W latach 2024-2025 zgodnie z założeniami ma być udzielonych do 100 tysięcy kredytów. Warunkiem jest to, że średnia kwota kredytu w każdym roku realizacji programu, wyniesie 410 tysięcy złotych.