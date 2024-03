We wtorkowym losowaniu Eurojackpot główna wygrana nie padła. Najwyższą odnotowano w Niemczech i Szwecji - w wysokości 217 176,40 euro. Kumulacja w loterii rośnie i w najbliższym losowaniu będzie można wygrać 120 milionów złotych.

We wtorek, 19 marca, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 1 , 20 , 28 , 32 , 49 oraz 3 i 10 . Do wygrania było 90 mln zł.

Eurojackpot - wygrane

We wtorek nie padła główna wygrana. Jednak odnotowano trzy wygrane trzeciego stopnia w wysokości 217 176,40 euro. Trafią one do graczy z Niemiec i Szwecji.