Pół miliarda do wygrania w Eurojackpot

CNN o rekordowej zbiórce w Polsce
Piątkowe losowanie Eurojackpot ponownie nie przyniosło głównej wygranej. Oznacza to, że kumulacja rośnie do 500 milionów złotych. W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia o wartości ponad 1,8 miliona złotych. Oto wyniki losowania z 15 maja 2026 roku.

W piątek, 15 maja, w Eurojackpot padły następujące liczby: 1, 32, 33, 36, 37 oraz 7 i 12.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 500 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia piątkowej kumulacji było dwóch graczy z Niemiec. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 1 655 835,90 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano 11 trafień - sześć w Niemczech, dwa w Szwecji oraz po jednym w Holandii, Norwegii i Polsce. Każdy ze szczęśliwców otrzyma 169 784,40 euro, co w przypadku polskiego gracza oznacza równowartość 1 804 655,60 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
