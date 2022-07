Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie wysłano szczęśliwy kupon

W ostatnim losowaniu do wygrania było 500 mln zł. W żadnym z krajów nie padła główna wygrana, w Polsce padła jednak wygrana drugiego stopnia. Wyniosła ona 4 050 010,60 zł. "Wygrana II stopnia padła w punkcie Lotto przy ul. Wołoskiej 12 (Galeria Mokotów) w Warszawie. Grający zawarł zakład metodą chybił trafił" - poinformował w poniedziałek Totalizator Sportowy.

Ostateczna kwota, jaka trafi do szczęśliwca, będzie niższa, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.