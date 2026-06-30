Z kraju Wyniki audytu rządów PiS. Policzono, ile wyniosły koszty nieprawidłowości, skala "zaskakuje" Bartłomiej Ciepielewski |

Rusza proces posła PiS Dariusza Mateckiego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Po dwóch latach od rozpoczęcia przez KAS szeroko zakrojonego audytu wydatkowania środków publicznych - prowadzonego głównie w odniesieniu do okresu rządów PiS - ujawniono najnowsze dane dotyczące skali nadużyć.

Wiceszef KAS i wiceminister finansów Zbigniew Stawicki w rozmowie z Patrykiem Michalskim w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ przedstawił aktualny bilans oraz kulisy kontroli, które - jak mówił - odsłoniły zarówno nieprawidłowości formalne, jak i przypadki rażącego wykorzystywania pieniędzy publicznych do celów prywatnych.

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Stawicki poinformował, że obecnie "120 miliardów złotych to kwota stwierdzonych nieprawidłowości w 166 audytach". - Złożono 245 zawiadomień do prokuratury na łączną kwotę 105 miliardów złotych. Zakończonych audytów jest 126, a 50 nadal trwa. Złożono też 126 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na kwotę blisko 7 miliardów złotych - mówił.

Jak przekazał, informacje o podmiotach objętych kontrolą są sukcesywnie publikowane na stronach KAS. Podkreślił również, że kontrola gospodarowania środkami publicznymi nie jest nowym uprawnieniem tej instytucji.

- To nie jest tak, że po zmianie władzy nagle pojawiło się nowe uprawnienie. Zadanie to istnieje od początku ustawy o KAS, czyli od 2016 roku - wyjaśnił. Dodał przy tym, że poprzednia władza wykonywała je "w stopniu nieadekwatnym do skali zagrożeń".

- 120 miliardów złotych to kwota stwierdzonych nieprawidłowości w 166 prowadzonych audytach - poinformował Zbigniew Stawicki.



Wiceminister finansów przekazał u @patrykmichalski, że "niektóre ustalenia są wręcz bulwersujące".#NewsMichalskiego w TVN24+: https://t.co/n3WlpLxv4G pic.twitter.com/JTY47h4XxB — TVN24+ (@tvn24plus) June 30, 2026 Rozwiń

Wyniki audytu rządów PiS przez Krajową Administrację Skarbową

Wiceminister zapewnił, że audyty prowadzone są niezależnie od bieżącej sytuacji politycznej. - Pieniądze publiczne nie mają barw partyjnych - to środki podatników, które należy chronić tak samo skrupulatnie, jak się je pobiera - podkreślił.

- Te 120 miliardów to są nieprawidłowości o bardzo różnym odcieniu - od szarości aż do czerni, czyli od naruszeń prawa o zamówieniach publicznych aż do przeznaczenia środków dotacji na spłatę prywatnych kredytów, na prywatne cele, przelewanie na prywatne rachunki - dodał.

Wspomniał m.in. o Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii, gdzie - jak stwierdził - środki z dotacji trafiały na konta prywatne członków zarządu.

- Następnie realizowano zakupy w biurze turystycznym, a także wypłaty gotówkowe - 205 tysięcy złotych z bankomatów - mówił. Jak dodał, w takich przypadkach trudno ustalić dalszy los środków, ponieważ gotówka "pozwala jedynie domyślać się, że została przeznaczona niezgodnie z celem dotacji".

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Nieprawidłowości w Ministerstwie Sportu za rządu PiS

Według Stawickiego podobne nadużycia występowały w wielu resortach, w tym w Ministerstwie Sportu. Urzędnicy mieli być nakłaniani przez przełożonych do wypełniania wniosków o dotacje w imieniu osób lub organizacji, które nie potrafiły lub nie chciały zrobić tego samodzielnie.

Decyzje o przyznaniu wsparcia zapadały często poza oficjalnymi komisjami konkursowymi. - Urzędnicy otrzymywali listy wnioskodawców z oznaczeniem przy nazwisku tego, kto miał otrzymać dotację - symbolem dolara. Kto go stawiał? Osoba z kierownictwa resortu - relacjonował wiceminister.

Zaskakująca skala nadużyć w rządach PiS

Pytany o swoje wrażenia z audytu, Stawicki przyznał, że mimo wieloletniego doświadczenia skala wykrytych nieprawidłowości go zaskoczyła. - Spodziewałem się dużych problemów, ale rozmiar i sposób traktowania pieniędzy publicznych przerósł moje oczekiwania - powiedział.

Wskazał, że niektóre przypadki były wręcz bulwersujące, jak płatności po 8 tysięcy złotych za godzinę szkolenia przy rynkowych stawkach rzędu 500 złotych. Kontrolerzy KAS natrafili też na przypadki plagiatu - m.in. w fundacji Józefa Szaniawskiego, która otrzymała 350 tysięcy złotych na opracowanie dotyczące Muzeum Zimnej Wojny. Program antyplagiatowy wykazał, że 87 procent treści stanowiły materiały powszechnie dostępne w internecie.

Na zakończenie Stawicki zaznaczył, że nadużycia te oznaczają nie tylko straty finansowe, ale też poważne konsekwencje dla państwa. - Tych pieniędzy zabrakło na obronność, na oświatę, na służbę zdrowia, a budżet nie bierze się znikąd. Te pieniądze będziemy musieli znowu wyłożyć - podkreślił.

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