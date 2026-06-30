Wyniki audytu rządów PiS. Policzono, ile wyniosły koszty nieprawidłowości, skala "zaskakuje"
Po dwóch latach od rozpoczęcia przez KAS szeroko zakrojonego audytu wydatkowania środków publicznych - prowadzonego głównie w odniesieniu do okresu rządów PiS - ujawniono najnowsze dane dotyczące skali nadużyć.
Wiceszef KAS i wiceminister finansów Zbigniew Stawicki w rozmowie z Patrykiem Michalskim w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ przedstawił aktualny bilans oraz kulisy kontroli, które - jak mówił - odsłoniły zarówno nieprawidłowości formalne, jak i przypadki rażącego wykorzystywania pieniędzy publicznych do celów prywatnych.
Stawicki poinformował, że obecnie "120 miliardów złotych to kwota stwierdzonych nieprawidłowości w 166 audytach". - Złożono 245 zawiadomień do prokuratury na łączną kwotę 105 miliardów złotych. Zakończonych audytów jest 126, a 50 nadal trwa. Złożono też 126 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na kwotę blisko 7 miliardów złotych - mówił.
Jak przekazał, informacje o podmiotach objętych kontrolą są sukcesywnie publikowane na stronach KAS. Podkreślił również, że kontrola gospodarowania środkami publicznymi nie jest nowym uprawnieniem tej instytucji.
- To nie jest tak, że po zmianie władzy nagle pojawiło się nowe uprawnienie. Zadanie to istnieje od początku ustawy o KAS, czyli od 2016 roku - wyjaśnił. Dodał przy tym, że poprzednia władza wykonywała je "w stopniu nieadekwatnym do skali zagrożeń".
Wyniki audytu rządów PiS przez Krajową Administrację Skarbową
Wiceminister zapewnił, że audyty prowadzone są niezależnie od bieżącej sytuacji politycznej. - Pieniądze publiczne nie mają barw partyjnych - to środki podatników, które należy chronić tak samo skrupulatnie, jak się je pobiera - podkreślił.
- Te 120 miliardów to są nieprawidłowości o bardzo różnym odcieniu - od szarości aż do czerni, czyli od naruszeń prawa o zamówieniach publicznych aż do przeznaczenia środków dotacji na spłatę prywatnych kredytów, na prywatne cele, przelewanie na prywatne rachunki - dodał.
Wspomniał m.in. o Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii, gdzie - jak stwierdził - środki z dotacji trafiały na konta prywatne członków zarządu.
- Następnie realizowano zakupy w biurze turystycznym, a także wypłaty gotówkowe - 205 tysięcy złotych z bankomatów - mówił. Jak dodał, w takich przypadkach trudno ustalić dalszy los środków, ponieważ gotówka "pozwala jedynie domyślać się, że została przeznaczona niezgodnie z celem dotacji".
Czytaj też: Matecki z dokumentami w sądzie. Mają potwierdzać, że pracował dla Lasów Państwowych
Nieprawidłowości w Ministerstwie Sportu za rządu PiS
Według Stawickiego podobne nadużycia występowały w wielu resortach, w tym w Ministerstwie Sportu. Urzędnicy mieli być nakłaniani przez przełożonych do wypełniania wniosków o dotacje w imieniu osób lub organizacji, które nie potrafiły lub nie chciały zrobić tego samodzielnie.
Decyzje o przyznaniu wsparcia zapadały często poza oficjalnymi komisjami konkursowymi. - Urzędnicy otrzymywali listy wnioskodawców z oznaczeniem przy nazwisku tego, kto miał otrzymać dotację - symbolem dolara. Kto go stawiał? Osoba z kierownictwa resortu - relacjonował wiceminister.
Zaskakująca skala nadużyć w rządach PiS
Pytany o swoje wrażenia z audytu, Stawicki przyznał, że mimo wieloletniego doświadczenia skala wykrytych nieprawidłowości go zaskoczyła. - Spodziewałem się dużych problemów, ale rozmiar i sposób traktowania pieniędzy publicznych przerósł moje oczekiwania - powiedział.
Wskazał, że niektóre przypadki były wręcz bulwersujące, jak płatności po 8 tysięcy złotych za godzinę szkolenia przy rynkowych stawkach rzędu 500 złotych. Kontrolerzy KAS natrafili też na przypadki plagiatu - m.in. w fundacji Józefa Szaniawskiego, która otrzymała 350 tysięcy złotych na opracowanie dotyczące Muzeum Zimnej Wojny. Program antyplagiatowy wykazał, że 87 procent treści stanowiły materiały powszechnie dostępne w internecie.
Na zakończenie Stawicki zaznaczył, że nadużycia te oznaczają nie tylko straty finansowe, ale też poważne konsekwencje dla państwa. - Tych pieniędzy zabrakło na obronność, na oświatę, na służbę zdrowia, a budżet nie bierze się znikąd. Te pieniądze będziemy musieli znowu wyłożyć - podkreślił.