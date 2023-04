Prezes zarobił więcej, NBP mocno pod kreską

Narodowy Bank Polski w sprawozdaniu finansowym podał, że jego wynik finansowy w 2022 roku wyniósł minus 16,94 miliarda złotych wobec 10,97 miliarda złotych na plusie w 2021 roku. Według banku powodem ujemnego wyniku był wzrost stóp procentowych w kraju i za granicą, co obniżyło wyceny posiadanych przez NBP zagranicznych obligacji i podwyższyło koszty polityki pieniężnej.

Jak podał NBP w komentarzu do sprawozdania za zeszły rok, realizując swój publiczny mandat NBP odnotował w 2022 r.: dodatni wynik z transakcji na walutach obcych w kwocie 25,5 mld zł i ujemny wynik finansowy w kwocie -16 943 670,7 tys. zł.

"Powodem był wzrost stóp procentowych"

"Powodem takiego wyniku był generalnie wzrost stóp procentowych na rynkach światowych oraz na rynku krajowym, co skutkowało spadkiem cen posiadanych przez NBP zagranicznych dłużnych papierów wartościowych oraz wzrostem kosztów polityki pieniężnej. Należy podkreślić, że ujemny wynik finansowy NBP nie ma wpływu na bezpieczeństwo i stabilność systemu bankowego, ponieważ nie ogranicza on bieżącego funkcjonowania i wypełniania ustawowych zadań przez NBP" - napisano.

W 2021 r. NBP miał 10,97 mld zł zysku. Zgodnie z ustawą o NBP, jeżeli bank centralny wypracuje zysk, to 95 proc. tej kwoty przekazywane jest do budżetu państwa.

Pensja prezesa

- Polski zwyczaj jest taki, że podaje się wynagrodzenie brutto, ale moje wynagrodzenie netto, to co trafia na konto, to około 600 tysięcy złotych rocznie - wyjaśniał Glapiński podczas kwietniowej konferencji prasowej.