NBP tłumaczy się ze straty. "Wielomiliardowe koszty"

Budżetu bez zastrzyku z NBP

W uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2024 napisano, że w "w 2024 r. zgodnie z informacjami otrzymanymi z NBP wpłata do budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP wyniesie 6 mld zł". Jednak zaznaczono, że "wykonanie planowanego wyniku finansowego NBP obciążone jest dużą niepewnością".

Tusk: to jest oznaka złej woli

Do sprawy odniósł się w zeszły piątek premier Donald Tusk wywiadzie w TVP Info, Polsat News i TVN24. - To nie jest coś, co stabilizuje sytuację budżetu, to jest tylko oznaka złej woli. To nie jest przecież budżet rządu, tylko Polski - stwierdził Tusk