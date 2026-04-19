Korekta na rynku. Ofert przybywa

Oprac. Jan Sowa
Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce
Od początku roku w największych miastach wojewódzkich stawki za wynajem mieszkań systematycznie maleją - średnio o około 1 procent miesięcznie. Największą popularnością wciąż cieszą się lokale dwupokojowe.

Zraportu Otodom wynika, że w styczniu br. przeciętny koszt najmu wynosił 3,6 tys. zł miesięcznie, a w marcu spadł do 3,5 tys. zł.

Najdroższym miastem jest Warszawa, gdzie średnia cena za wynajem mieszkania wynosi 4,8 tys. zł. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że to znacząca różnica względem drugiego w zestawieniu Trójmiasta, gdzie średni koszt najmu jest o 1,7 tys. zł niższy i wynosi 3,1 tys. zł.

Zmiana zasad w najmie krótkoterminowym. Jest zielone światło Sejmu
Dowiedz się więcej:

Zmiana zasad w najmie krótkoterminowym. Jest zielone światło Sejmu

Nieruchomości

Korekta stawek za wynajem

W ubiegłym miesiącu korekta stawek dotyczyła sześciu z siedmiu największych miast w Polsce - Katowic, Krakowa, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia - wskazał Paweł Jarząbek z Otodom, cytowany w informacji. Wyjątkiem była Łódź - tam czynsze utrzymały się na stałym poziomie 2,3 tys. zł. - Patrząc poza największą siódemkę, najciekawsza sytuacja panuje w Kielcach. Mimo że z kwotą 2,1 tysiąca złotych miasto to pozostaje najtańszym rynkiem w zestawieniu Otodom, to właśnie tam odnotowano najwyższą dynamikę zmian. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 2,4 procent, idąc pod prąd spadkowemu trendowi widocznemu w głównych ośrodkach - dodał.

Wzrost liczby ofert

Na koniec marca liczba ogłoszeń wynajmu mieszkania w serwisie Otodom wyniosła 25,4 tys., co oznacza wzrost o ok. 4 proc. miesiąc do miesiąca i o 1,8 tys. względem końca stycznia.

W marcu, w porównaniu z lutym, najwyższe przyrosty odnotowano w Olsztynie (o 18 proc.), Rzeszowie (o 14 proc.) oraz Bydgoszczy (o 13 proc.). Liczba ofert zwiększyła się też w Łodzi (o 10 proc.), Katowicach (o 7 proc.), we Wrocławiu (o 6 proc.), w Warszawie (o 5 proc.) i Poznaniu (o 3 proc.). Natomiast spadła liczba ogłoszeń w Gdańsku - o 10 proc. - oraz w Krakowie, gdzie ubyło 2 proc. ofert. W publikacji zwrócono uwagę, że niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe o powierzchni ok. 40 m kw.

Źródło: PAP

Jan Sowa
Zobacz także:
Iran. Teheran
Iran grozi atakami. Nawet zbliżenie się "będzie uznane za współpracę z wrogiem"
Ze świata
Oslo
Biją rekordy, gdy inni tracą. Fenomen na skalę światową
Rynki
Kolektura Lotto
Padła główna wygrana w Lotto
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle dziś kosztuje paliwo
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Kontenerowiec przepływający przez cieśninę Ormuz został trafiony "nieznanym pociskiem"
Ze świata
Donald Trump
Trump atakuje Hiszpanię. "Absolutnie okropne"
Ze świata
Prezydent Karol Nawrocki
"Prezydent doskonale wie". Rzecznik rządu uderza
shutterstock_2396796981
Stek tylko z krowy. Unia stawia granice na talerzu
Ze świata
shutterstock_2491807625_1
Blady strach padł na banki. Oto powód
Łukasz Figielski
Peter Magyar
Wznowienie Przyjaźni. Magyar zapowiada rozmowy w Moskwie
Ze świata
shutterstock_2668499347
Problem z paliwem. Wstrzymują loty
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Zwrot Iranu w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Scott Bessent
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Historyczny wynik na Wall Street. Takiej sytuacji nie było od 34 lat
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
USA znowu luzują sankcje na rosyjską ropę
Ze świata
shutterstock_2044480022
120 milionów do wygrania w Eurojackpot
Donald Trump
Trump: Iran zgodził się na wszystko. Czy na pewno?
Ze świata
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Prezes NBP: polskie złoto w USA jest bezpieczne
Ze świata
shutterstock_1073396321
Rośnie sprzedaż obligacji skarbowych. Eksperci prognozują nowy rekord
PASAY, PH - NOV 16 - Stoisko Seres na drodze testowej Auto Focus w dniu 16 listopada 2024 roku w Pasay, Filipiny. Auto Focus - samochód osobowy z siedzibą na Filipinach
Chińskie elektryki pomogą kierowcom w potrzebie. Nietypowe rozwiązanie
Moto
technologie kwantowe
Czas na technologie kwantowe. Debiut branżowej spółki na GPW
Ormuz – cieśnina
Polska pomoże w trwałym otwarciu cieśniny Ormuz. Europejskie rozmowy
Ze świata
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Co z paliwem lotniczym? Jest oświadczenie Komisji Europejskiej
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Media: Iran może ponownie zamknąć cieśninę Ormuz
Ze świata
shutterstock_370595594
Wyciekły dane polskich użytkowników ze znanej platformy
Tech
Diesel paliwa
"Dalszy spadek cen". Tyle zapłacą kierowcy
Moto
bitcoin pln shutterstock_785272210
Szkody liczone w setkach milionów złotych. Prokuratura wszczyna śledztwo
Ormuz – cieśnina
Tak rynek zareagował na otwarcie cieśniny Ormuz
Rynki
social media shutterstock_2564867453
"Naprawdę dopracowany atak". Nowe oszustwo na popularnej platformie
Tech
Ormuz – cieśnina
Iran otwiera cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej
Ze świata

