Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie

Michalski: kongres Grzegorza Brauna przyczynił się do wsparcia Ukrainy Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pod koniec stycznia pod Warszawą odbył się kongres programowy Konfederacji Korony Polskiej pod nazwą Kongres Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych (KINGS). Wydarzenie miało miejsce w należącym do Grupy Arche Pałacu w Folwarku Łochów.

"Kongres Grzegorza Brauna przyczynił się pośrednio do wsparcia Ukrainy"

Z właścicielem pałacu i folwarku skontaktował się Michalski.

"Absolutnie nie jest nam po drodze z panem Braunem. Zdecydowałem więc, że cały przychód z tej imprezy przekażemy na pomoc walczącej Ukrainie, którą od pierwszego dnia wojny bardzo mocno wspieramy" - napisał w odpowiedzi Władysław Grochowski, założyciel Grupy Arche.

- Kongres Grzegorza Brauna i jego Konfederacji Korony Polskiej, przyczynił się pośrednio do wsparcia Ukrainy - powiedział w czwartkowym podcaście Michalski.

Jak dodał, to po wybuchu sprzeciwu wobec organizacji tego kongresu w hotelu w Łochowie właściciel wydał oświadczenie i obiecał, że za te pieniądze będzie wspierał walczącą Ukrainę.

- Jak potwierdziłem, dokładnie 121 234 złote - to jest ta kwota, która wspomoże Ukrainę. Właściciel hotelu zapewnił, że te pieniądze zostaną przeznaczone na Mobilną Misję Ratunkową - powiedział dziennikarz TVN24+.

OGLĄDAJ: "Ludzie tracą cierpliwość". Kołodziejczak o cenach żywności i polityce rządu Zobacz cały materiał

"Cały przychód"

Właściciel pałacu podkreślił, że "zgodnie z zapowiedzią cały przychód z sobotniego kongresu" zostanie przekazany "na pomoc potrzebującym w Ukrainie".

"Nie chodzi tutaj o zysk, ale o cały przychód z tego wydarzenia, czyli również wszelkie poniesione przez Arche koszty w kwocie 121 tys. 234 zł" - napisała Grupa Arche.

Dodała, że ma "ogromne doświadczenie w pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy", którym pomaga "od pierwszego dnia kryzysu humanitarnego". "Do dziś udzieliliśmy blisko jednego miliona noclegów wraz ze wsparciem adaptacyjnym" - podkreśliła.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić Zobacz cały materiał

Kongres Grzegorza Brauna

Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski był na sobotnim kongresie programowym Konfederacji Korony Polskiej w Łochowie, by pokazać, co partia Grzegorza Brauna proponuje pod hasłem "odzyskania niepodległości" i "suwerenności". Jak zauważył Michalski, część pomysłów prezentowanych podczas paneli przez zaproszonych gości to kalki rosyjskiej propagandy, uderzające w NATO i Unię Europejską.

OGLĄDAJ: Dziennikarz TVN24+ na konwencji Brauna. O tym, co usłyszał, Żurek mówi wprost: porażające Zobacz cały materiał

"News Michalskiego". Gdzie oglądać nowy program? >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris