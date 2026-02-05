Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie

Pod koniec stycznia pod Warszawą odbył się kongres programowy Konfederacji Korony Polskiej pod nazwą Kongres Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych (KINGS). Wydarzenie miało miejsce w należącym do Grupy Arche Pałacu w Folwarku Łochów.
"Kongres Grzegorza Brauna przyczynił się pośrednio do wsparcia Ukrainy"
Z właścicielem pałacu i folwarku skontaktował się Michalski.
"Absolutnie nie jest nam po drodze z panem Braunem. Zdecydowałem więc, że cały przychód z tej imprezy przekażemy na pomoc walczącej Ukrainie, którą od pierwszego dnia wojny bardzo mocno wspieramy" - napisał w odpowiedzi Władysław Grochowski, założyciel Grupy Arche.
- Kongres Grzegorza Brauna i jego Konfederacji Korony Polskiej, przyczynił się pośrednio do wsparcia Ukrainy - powiedział w czwartkowym podcaście Michalski.
Jak dodał, to po wybuchu sprzeciwu wobec organizacji tego kongresu w hotelu w Łochowie właściciel wydał oświadczenie i obiecał, że za te pieniądze będzie wspierał walczącą Ukrainę.
- Jak potwierdziłem, dokładnie 121 234 złote - to jest ta kwota, która wspomoże Ukrainę. Właściciel hotelu zapewnił, że te pieniądze zostaną przeznaczone na Mobilną Misję Ratunkową - powiedział dziennikarz TVN24+.
"Cały przychód"
Właściciel pałacu podkreślił, że "zgodnie z zapowiedzią cały przychód z sobotniego kongresu" zostanie przekazany "na pomoc potrzebującym w Ukrainie".
"Nie chodzi tutaj o zysk, ale o cały przychód z tego wydarzenia, czyli również wszelkie poniesione przez Arche koszty w kwocie 121 tys. 234 zł" - napisała Grupa Arche.
Dodała, że ma "ogromne doświadczenie w pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy", którym pomaga "od pierwszego dnia kryzysu humanitarnego". "Do dziś udzieliliśmy blisko jednego miliona noclegów wraz ze wsparciem adaptacyjnym" - podkreśliła.
Kongres Grzegorza Brauna
Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski był na sobotnim kongresie programowym Konfederacji Korony Polskiej w Łochowie, by pokazać, co partia Grzegorza Brauna proponuje pod hasłem "odzyskania niepodległości" i "suwerenności". Jak zauważył Michalski, część pomysłów prezentowanych podczas paneli przez zaproszonych gości to kalki rosyjskiej propagandy, uderzające w NATO i Unię Europejską.
