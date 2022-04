Pensje mocno w górę. Najnowsze dane

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 roku wyniosło 6665,64 złotego - podał Główny Urząd Statystyczny. To wzrost o 12,4 procent. Ekonomiści prognozowali, że płace wzrosną o 10,4 procent. Jednocześnie w kontekście wysokiej inflacji - na co zwrócili uwagę analitycy mBanku - "w ujęciu realnym to drugi najniższy przyrost od pandemii".