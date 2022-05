Pensje w górę. Wzrost wyższy niż oczekiwania ekonomistów

czytaj dalej

Dość kłamstw. Pana rząd chciał importu gazu z Rosji do 2037 roku. Prośba, aby pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski - z takim apelem do szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej Tusk, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazywał, że import z Rosji do Polski wzrósł od stycznia do marca o 5 miliardów złotych.