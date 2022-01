Wynagrodzenia w Polsce mocno w górę. Najnowsze dane

Przeciętne wynagrodzenie w grudniu w sektorze przedsiębiorstw wzrosło rok do roku o 11,2 procent - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Konsensus zakładał wzrost o 9,0 proc. W listopadzie było to 9,8 proc. Dane dotyczą przedsiębiorstw, których liczba pracujących przekracza dziewięć osób.

Zatrudnienie w grudniu rok do roku wzrosło o 0,5 proc. do poziomu 6,36 mln.

PIE: presja płacowa była w grudniu silna

Zastępca dyrektora PIE Andrzej Kubisiak stwierdził w komentarzu, że presja płacowa była w grudniu wciąż silna. - Skala wzrostu wynagrodzeń w 2022 będzie zbliżona do 8,5 proc. To drugi najsilniejszy wynik w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i ponad dwukrotnie wyższy niż w Niemczech i strefie euro - ocenił Kubisiak.

Ekonomista zaznaczył, że wzrost wynagrodzeń w grudniu 2021 r., który przyspieszył z 9,8 proc. do 11,2 proc., był powyżej rynkowych prognoz (9 proc.). - Mimo to dynamika wzrostu płac tylko nieznacznie przewyższyła w grudniu wzrost inflacji (8,6 proc.). Realny wzrost płac (2,6 proc.) osiągnął najsłabszy wynik od 2013 roku, pomijając okres początku pandemii - napisał Kubisiak.

Jego zdaniem średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 6644,39 zł i dwucyfrowa dynamika wzrostowa to z jednej strony efekt silnej presji płacowej i pojawiających się efektów drugiej rundy. Dodatkowo przyczyniły się do niej częstsze wypłaty premii rocznych.

"Płace wystrzeliły w kosmos"

"Wynagrodzenia wzrosły o 11,2 proc. r/r. Przebiło to zarówno nasze, jak i rynkowe oczekiwania (i to solidnie). Płace rosną dużo szybciej od inflacji (11,2 proc. vs 8,6 proc.). Dla konsumentów to dobrze (na razie!). Za moment kolejne podwyżki RPP (docelowa w okolicy 4 proc.), bo jest co schładzać" - czytamy w komentarzu analityków mBanku.