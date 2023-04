Mniej niż połowa Polaków jest zadowolona ze swojej pensji

Inflacja głównym powodem niezadowolenia Polaków

Ponad połowa Polaków starała się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę

56 proc. badanych wskazuje, że na przestrzeni ostatniego roku starało się o podwyżkę z uwagi na inflację. Ponad 1/3 badanych wskazuje, że otrzymało podwyżkę w ciągu ostatnich 6 miesięcy , a 26 proc. w ciągu ostatniego roku. "Co dziesiąta osoba ostatnią podwyżkę otrzymała ponad 3 lata temu, a 1 na 10 osób nie dostała jej nigdy" – stwierdzono. Jak powód swoich starań o wzrost wynagrodzenia ankietowani podali m.in.: rosnące koszty życia w związku z inflacją (72 proc.), długą przerwę od ostatniego wzrostu wynagrodzenia (36 proc.) , wzrost swoich kompetencji, np. dzięki nowym certyfikatom lub szkoleniom (20 proc.), rynkowe informacje o pracodawcach przyznających podwyżki w trakcie inflacji (19 proc.), awans lub otrzymanie dodatkowych obowiązków w pracy (18 proc.). 17 proc. respondentów uznało, że ich wynagrodzenie wzrosło w sposób, który rekompensuje inflację. " Częściej byli to mężczyźni (20 proc.) niż kobiety (14 proc.) – zaznaczono. Na wzrost wynagrodzenia rekompensujący inflację częściej mogły liczyć młodsze pokolenia – w pokoleniu "Z" było to 22 proc. respondentów, wśród najstarszej grupy obecnej na rynku pracy 15 proc. - Mimo że różnice pomiędzy grupami nie są duże, to widać, że najmłodsze pokolenie na rynku pracy w najmniejszym stopniu odczuwa negatywny wpływ inflacji na swoje wynagrodzenie. To u tej grupy wiekowej zarobki częściej wzrastają wraz z inflacją niż u innych przedstawicieli rynku – oceniła cytowana w raporcie ekspertka ds. badań kandydatów w Pracuj.pl. Małgorzata Skonieczna.

Kobiety chętniejsze do zmiany pracy

Ze względu na poziom inflacji 8 na 10 badanych bardziej zwracają uwagę na swoje wydatki oraz wynagrodzenie; 47 proc. wskazuje, że inflacja sprawiła, iż są bardziej skłonni do zmiany pracy niż w zeszłym roku. "Odsetek badanych otwartych na tę zmianę spada – w badaniu przeprowadzonym przez Pracuj.pl we wrześniu 2022 roku taką otwartość deklarowało 51 proc. badanych" – podkreślono. "Dzisiaj większą skłonnością charakteryzują się kobiety – aż 52 proc. pań w porównaniu do 43 proc. panów rozważa zmianę miejsca zatrudnienia w obliczu wysokiej inflacji. Co ciekawe – ponownie pokoleniowo najczęściej gotowi na zmianę są najmłodsi uczestnicy i uczestniczki rynku pracy (52 proc.)" – stwierdzono. 36 proc. uczestników badania nie odczuwa obaw względem utrzymania obecnego stanowiska pracy w obliczu inflacji, ale niepewność taką podziela 35 proc. respondentów. Aby poprawić swoją sytuację i wyrównać wzrost zarobków, 34 proc. ankietowanych zdecydowało się podjąć nową pracę. "Istotnie częściej były to kobiety (39 proc.) niż mężczyźni (29 proc.)" – przekazano. "Najczęściej na ten krok decydują się najmłodsze pokolenia – osoby w wieku 18-24 lata (43 proc.) oraz w wieku 25-34 lata (44 proc.). Niemal połowa badanych (46 proc.) deklaruje, że nie zdecydowała się na podjęcie nowego zatrudnienia w obliczu wzrostu wydatków" – wynika z raportu. 56 proc. respondentów ocenia, że jeśli zdecydują się na zmianę pracodawcy, dostaną lepsze zarobki w nowym miejscu. Badanie "Postawy finansowe Polaków w czasach inflacji" zostało przeprowadzone w marcu br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 1470 Polaków w wieku 18-65, z czego 85 proc. to osoby pracujące, a 15 proc. osoby niepracujące.